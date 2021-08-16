В США предложили соседям Афганистана принять беженцев
Постоянный представитель США в ООН Линда Томас-Гринфилд призвала страны-соседи Афганистана принять беженцев, передает РИА Новости. По словам постпреда ООН, близлежащие государства должны открыть для желающих свои границы, предоставить им временные или постоянные убежища.
Также она обратилась к представителям движения «Талибан» (запрещенная в РФ террористическая организация), чтобы они обеспечили возможность выезда для граждан.
Ранее американист Юрий Рогулев рассказал Telegram-каналу «Радиоточка НСН», как изменится политическая ситуация в США после захвата власти в Афганистане талибами.
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