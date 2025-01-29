В США предложили добавить портрет Трампа на гору Рашмор

В своих соцсетях она написала, что внесла на рассмотрение законопроект о добавлении к высеченным в граните портретам американских лидеров Джорджа Вашингтона, Томаса Джефферсона, Теодора Рузвельта и Авраама Линкольна ещё и изображения 47-го президента.

«Выдающиеся достижения Трампа для нашей страны и успех, которого он будет добиваться, заслуживают высочайшего признания и почёта на этом культовом национальном памятнике», - указала Луна.

Ранее заместитель председателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев заявил, что избранный на второй срок президент США Дональд Трамп в первую неделю своего пребывания на посту попытался запутать весь мир, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

