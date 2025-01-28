В США обвинили Трампа в запугивании Минюста

По словам собеседника телеканала, ни ФБР, ни Минюст теперь не будут расследовать злоупотребления властью со стороны команды Трампа.

Основная же цель президента США — добиться от своих сотрудников личной лояльности, невзирая на букву закона, отметил он.

Ранее Трамп подписал указ, согласно которому трансгендеры (движение ЛГБТ признано экстремистским и запрещено на территории России) не могут служить в вооруженных силах. Также он отменил программы равноправия и инклюзивности в армии. Об этом сообщил Telegram-канал «Радиоточка НСН».

