В США посетительница кафе обнаружила в салате части пальца
Жительница штата Коннектикут во время посещения сети быстрого питания Chopt обнаружила части пальца в салате. Об этом сообщил телеканал CBS News.
По данным телеканала, женщина сначала не заметила фрагмент человеческого тела в салате. В ходе трапезы она поняла, что жевала палец.
Посетительница подала иск против Chopt. По ее словам, в салате находились части пальца менеджера заведения.
Согласно тексту искового заявления, во время приготовления блюда менеджер по неосторожности нанесла себе увечья.
Ранее сообщалось, что подобные инциденты происходили в нескольких американских штатах, включая Калифорнию, Флориду и Мичиган, отмечает «Радиоточка НСН».
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