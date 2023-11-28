В США посетительница кафе обнаружила в салате части пальца

Жительница штата Коннектикут во время посещения сети быстрого питания Chopt обнаружила части пальца в салате. Об этом сообщил телеканал CBS News.

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По данным телеканала, женщина сначала не заметила фрагмент человеческого тела в салате. В ходе трапезы она поняла, что жевала палец.

Посетительница подала иск против Chopt. По ее словам, в салате находились части пальца менеджера заведения.

Согласно тексту искового заявления, во время приготовления блюда менеджер по неосторожности нанесла себе увечья.

Ранее сообщалось, что подобные инциденты происходили в нескольких американских штатах, включая Калифорнию, Флориду и Мичиган, отмечает «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости / Виктор Толочко
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