В США подтвердили удар хуситов по американскому танкеру в Аденском заливе
19 января 202406:02
Хуситы атаковали американский танкер Chem Ranger в Аденском заливе, сообщает Министерство обороны США.
Это произошло с помощью баллистических ракет вечером 18 января. Хуситы запустили две ракеты по танкеру, которым управляет Греция.
Они попали в воду рядом с кораблем. После этого судно продолжило путь.
Ранее в США заявили, что хуситы больше не могут совершать массированные обстрелы судов в Красном море, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru