В США подтвердили удар хуситов по американскому танкеру в Аденском заливе

Это произошло с помощью баллистических ракет вечером 18 января. Хуситы запустили две ракеты по танкеру, которым управляет Греция.

Они попали в воду рядом с кораблем. После этого судно продолжило путь.

Ранее в США заявили, что хуситы больше не могут совершать массированные обстрелы судов в Красном море, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

