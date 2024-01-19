В США подтвердили удар хуситов по американскому танкеру в Аденском заливе

Хуситы атаковали американский танкер Chem Ranger в Аденском заливе, сообщает Министерство обороны США.

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Это произошло с помощью баллистических ракет вечером 18 января. Хуситы запустили две ракеты по танкеру, которым управляет Греция.

Они попали в воду рядом с кораблем. После этого судно продолжило путь.

Ранее в США заявили, что хуситы больше не могут совершать массированные обстрелы судов в Красном море, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: EPA / TASS
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