СМИ: Европа переживает последствия политики Трампа

Политика Дональда Трампа вызвала разочарование в Европейском Союзе и стала «холодным душем», пишет издание Politico. Трамп значительно изменил подход к отношениям с ЕС, в отличие от прежнего сближения, которое наблюдалось между Европой и администрацией Джо Байдена.

В публикации отмечается, что на инаугурацию Трампа не был приглашен ни один высокопоставленный представитель ЕС, и лишь премьер-министр Италии Джорджия Мелони посетила мероприятие.