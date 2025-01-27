СМИ: Европа переживает последствия политики Трампа
Политика Дональда Трампа вызвала разочарование в Европейском Союзе и стала «холодным душем», пишет издание Politico. Трамп значительно изменил подход к отношениям с ЕС, в отличие от прежнего сближения, которое наблюдалось между Европой и администрацией Джо Байдена.
В публикации отмечается, что на инаугурацию Трампа не был приглашен ни один высокопоставленный представитель ЕС, и лишь премьер-министр Италии Джорджия Мелони посетила мероприятие.
Трамп выражал сомнения по поводу американо-европейских отношений, связывая их с дефицитом торгового баланса, и угрожал введением новых пошлин на европейские товары. Также он потребовал от Европы увеличения закупок американской энергии.
Помимо этого, Трамп считает, что страны ЕС, входящие в НАТО, недостаточно вкладываются в свою безопасность, что также вызывает беспокойство в Европе. Особое внимание уделяется его заявлениям по Гренландии, которую он хочет присоединить к США. Европейцы опасаются и усиления влияния американских технологических гигантов, таких как соцсеть X, в то время как ЕС отстает от США в технологической сфере, передает «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru