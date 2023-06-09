В США конгрессвумен призвала отправить Байдена за решетку
Американского президента Джо Байдена следует отстранить от должности по процедуре импичмента, сообщила Daily Caller член палаты представителей Конгресса США Марджори Тейлор-Грин.
По ее словам, против главы государства нужно инициировать расследование и отправить за решетку. Так она прокомментировала расследование Конгресса против Байдена в связи с предполагаемым получением им взятки.
«Это невероятно… он получил взятку от иностранного лица в другой стране, которое заплатило миллионы долларов», — отметила парламентарий.
Ранее конгрессвумен прокомментировала выдвижение обвинений против бывшего главы Белого дома Дональда Трампа. Она назвала происходящее «охотой на ведьм» и призвала с этим покончить, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru