СМИ: Россия провела серию операций в Сирии против возглавляемой США коалиции

По данным газеты, РФ якобы провела серию операций против возглавляемой Вашингтоном коалиции. Утверждается, что они состоялись в июне, в том числе одна — на текущей неделе: по данным издания, операция была проведена на стратегически расположенной базе в южной части Сирии. Источники сообщают, что российские военные нанесли авиаудары по гарнизону недалеко от границы с Иорданией, где войска США обучают боевиков.

Как отмечает The Wall Street Journal, Москва предупредила Вашингтон об ударах в ответ на возможную атаку на правительственные силы Сирии. Уведомление продемонстрировало, что силы США не были целью для удара. Тем не менее, Россия якобы «преследовала миссию США в Сирии».

Газета указывает, что американские военные обеспокоены действиями российской стороны, и «просчет может перерасти в непреднамеренный конфликт» РФ и США в Сирии.

