В США число атомных боеголовок сократилось до 3750 штук

В США продолжается сокращение числа атомных боеголовок. Согласно статистике Госдепа, в стране их количество снизилось до 3750, передает РИА Новости.

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В 2019 году в распоряжении США было 3805 боеголовок. За 2020 год США уничтожили 184 старые боеголовки.

Как отмечается агентство, максимальное количество боеголовок на счету у США было в разгар холодной войны в 1967 году. Их насчитывалось более 31 тысячи.

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