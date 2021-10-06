В США число атомных боеголовок сократилось до 3750 штук

В 2019 году в распоряжении США было 3805 боеголовок. За 2020 год США уничтожили 184 старые боеголовки.



Как отмечается агентство, максимальное количество боеголовок на счету у США было в разгар холодной войны в 1967 году. Их насчитывалось более 31 тысячи.



