В США число атомных боеголовок сократилось до 3750 штук
6 октября 202100:41
В США продолжается сокращение числа атомных боеголовок. Согласно статистике Госдепа, в стране их количество снизилось до 3750, передает РИА Новости.
В 2019 году в распоряжении США было 3805 боеголовок. За 2020 год США уничтожили 184 старые боеголовки.
Как отмечается агентство, максимальное количество боеголовок на счету у США было в разгар холодной войны в 1967 году. Их насчитывалось более 31 тысячи.
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Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru