В Сирии подтвердили задержание двоюродного брата Асада
Глава управления общей безопасности провинции Латакия Мустафа Канифати в интервью газете Al Watan подтвердил задержание бригадного генерала Атефа Наджиба, который является двоюродным братом бывшего президента республика Башара Асада по материнской линии.
Он уточнил, что Наджиб, ранее занимавший пост главы управления политической безопасности в провинции Дераа, был задержан в рамках операции, которую провело управление общей безопасности совместно с военными.
«Наджиб, совершивший преступления против сирийского народа, передан соответствующем органам для привлечения его к ответственности», - заключил Канифати.
Ранее агентство Reuters сообщило, что новые власти Сирии потребовали от России выдать им бывшего президента Башара Асада, напоминает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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