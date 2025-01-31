В Сирии подтвердили задержание двоюродного брата Асада

Он уточнил, что Наджиб, ранее занимавший пост главы управления политической безопасности в провинции Дераа, был задержан в рамках операции, которую провело управление общей безопасности совместно с военными.

«Наджиб, совершивший преступления против сирийского народа, передан соответствующем органам для привлечения его к ответственности», - заключил Канифати.

Ранее агентство Reuters сообщило, что новые власти Сирии потребовали от России выдать им бывшего президента Башара Асада, напоминает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

