В Сирии подтвердили задержание двоюродного брата Асада

Глава управления общей безопасности провинции Латакия Мустафа Канифати в интервью газете Al Watan подтвердил задержание бригадного генерала Атефа Наджиба, который является двоюродным братом бывшего президента республика Башара Асада по материнской линии.

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Он уточнил, что Наджиб, ранее занимавший пост главы управления политической безопасности в провинции Дераа, был задержан в рамках операции, которую провело управление общей безопасности совместно с военными.

«Наджиб, совершивший преступления против сирийского народа, передан соответствующем органам для привлечения его к ответственности», - заключил Канифати.

Ранее агентство Reuters сообщило, что новые власти Сирии потребовали от России выдать им бывшего президента Башара Асада, напоминает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: Zuma / ТАСС
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