В Сербии восемь человек погибли при обрушении козырька вокзала
1 ноября 202417:36
Пятидесятиметровый козырек из стекла, металла и бетона обрушился на железнодорожном вокзале сербского города Нови-Сад. Об этом на брифинге заявил глава МВД Сербии Ивица Дачич.
По его словам, в результате происшествия погибли восемь человек.
«Двое человек в больнице, они живы, состояние одного из них тяжёлое... Ещё двое остаются под завалами, работаем над их извлечением», — отметил он.
Ранее в китайской провинции Шэньси обрушился автодорожный мост. В результате происшествия погибли 11 человек, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru