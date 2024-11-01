В Сербии восемь человек погибли при обрушении козырька вокзала

По его словам, в результате происшествия погибли восемь человек.

«Двое человек в больнице, они живы, состояние одного из них тяжёлое... Ещё двое остаются под завалами, работаем над их извлечением», — отметил он.

Ранее в китайской провинции Шэньси обрушился автодорожный мост. В результате происшествия погибли 11 человек, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».