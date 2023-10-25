Байден пригрозил Ирану ответом в случае атак на военные базы США
Президент США Джо Байден предупредил Иран о возможной ответной реакции в случае продолжения атак на американские военные объекты на Ближнем Востоке.
«Если они продолжат действия против тех военнослужащих, то мы ответим, и ему следует быть готовым», - цитирует Байдена РИА Новости.
Глава Белого дома заявил, что военнослужащие американской армии размещены на Ближнем Востоке для борьбы с террористическими группировками, а не из-за эскалации палестино-израильского конфликта.
Накануне шиитские группировки Ирака атаковали военную базу США на северо-востоке Сирии. По данным Пентагона, с 17 по 24 октября американские объекты в Ираке и Сирии обстреляли в общей сложности 13 раз, передает «Радиоточка НСН».
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