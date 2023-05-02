В Польше заявили о желании оппозиции и «половины Европы» восстановить отношения с Россией
Польская оппозиция и половина европейских стран стремятся выстроить отношения с Россией и в ближайшие время завершить российско-украинский конфликт. Об этом в интервью изданию Kurier Lubelski заявил вице-премьер правительства Польши Петр Глиньский, сообщило агентство РИА Новости.
По словам политика, варшавская оппозиция оказалась в заложниках у групп интересов, думающих лишь о скорейшем прекращении российско-украинского противостояния и налаживании отношений с Москвой.
Глиньский добавил, что в ряде стран Европы наблюдается похожая тенденция. По его словам, экс-глава Евросовета, бывший премьер-министр Польши и нынешний лидер оппозиции Дональд Туск вернулся в страну, чтобы спасти «немецко-российский проект» «Северный поток».
Ранее глава бюро международной политики канцелярии президента Польши Марчин Пшидач заявил, что Польша может потребовать репарации от России. Об этом пишет Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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