По словам политика, варшавская оппозиция оказалась в заложниках у групп интересов, думающих лишь о скорейшем прекращении российско-украинского противостояния и налаживании отношений с Москвой.

Глиньский добавил, что в ряде стран Европы наблюдается похожая тенденция. По его словам, экс-глава Евросовета, бывший премьер-министр Польши и нынешний лидер оппозиции Дональд Туск вернулся в страну, чтобы спасти «немецко-российский проект» «Северный поток».

Ранее глава бюро международной политики канцелярии президента Польши Марчин Пшидач заявил, что Польша может потребовать репарации от России. Об этом пишет Telegram-канал «Радиоточка НСН».

