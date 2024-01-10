В Пентагоне прокомментировали несвоевременное извещение о госпитализации Остина

Полномочия шефа Пентагона Ллойда Остина на время наркоза при проведении операции для лечения рака простаты временно переходили к заместителю министра обороны Кэтрин Хикс, сообщил официальный представитель военного ведомства Патрик Райдер.

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По его словам, отсутствие своевременного оповещения о госпитализации главы Минобороны связано с тем, что выявленный у него рак простаты является «глубоко личным» вопросом.

Отмечается, что в конце декабря Остин перенес операцию. Главу военного ведомства повторно госпитализировали из-за осложнений, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: www.defense.gov / Chad McNeeley, DO
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