В отношениях РФ и Франции обнаружили окно

29 октября 201910:39

В отношениях между Россией и Евросоюзом сегодня появилось окно возможностей для налаживания диалога, заявила посол Франции в России Сильви Берманн, пишет РБК.

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Дипломат отметила, что считает неправильной ситуацию, когда Россия больше контактирует с НАТО, нежели с Евросоюзом. Поэтому и Россия, и Франция сегодня должны воспользоваться открывшимся окном возможностей для улучшения диалога, иначе это окно будет закрыто. В числе путей улучшения отношений между странами Берманн назвала закрепление прогресса по Минским договоренностям и снятие антироссийских санкций.

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Фото: facebook.com/EmmanuelMacron
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