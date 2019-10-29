В отношениях РФ и Франции обнаружили окно

Дипломат отметила, что считает неправильной ситуацию, когда Россия больше контактирует с НАТО, нежели с Евросоюзом. Поэтому и Россия, и Франция сегодня должны воспользоваться открывшимся окном возможностей для улучшения диалога, иначе это окно будет закрыто. В числе путей улучшения отношений между странами Берманн назвала закрепление прогресса по Минским договоренностям и снятие антироссийских санкций.

