Генсек ООН заявил об угрожающем миллионам людей голоде

Генеральный секретарь Организации объединённых наций (ООН) Антониу Гутерреш заявил, что свыше 30 миллионов человек более чем в 30 странах живут «в шаге от объявления голода», сообщает РИА Новости.

По его словам, от острого голода «из-за конфликтов и нестабильности», по данным на конец 2020 года, страдали более 88 миллионов человек, что на 20% больше, чем в 2019-м. Гутерреш добавил, что климатические потрясения и пандемия коронавируса «усугубляют ситуацию» и прогнозы на 2021 год говорят о том, что количество голодающих будет расти.

«Если не принять срочных шагов, миллионы людей окажутся на грани крайнего голода и смерти. Прогнозы показывают, что голод нарастает и распространяется по Сахелю и Африканскому Рогу и ускоряется в Южном Судане, Йемене и Афганистане», - указал генсек ООН.

Ранее в ООН призвали стран-доноров выделить в текущем году 3,85 миллиарда долларов на оказание гуманитарной помощи Йемену. По данным организации, от недоедания в стране страдает почти половина детей в возрасте до пяти лет.