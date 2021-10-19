В Нью-Йорке перекрыли улицу с возможной собственностью Дерипаски

Сотрудники ФБР остановили движение и закрыли для людей улицу Гэй стрит в Нью-Йорке, где может находиться собственность миллиардера Олега Дерипаски. Об этом сообщает корреспондент РИА Новости с места событий.

Отмечается, что ни прессу, ни сторонних наблюдателей на перекрытую улицу не пускают. По какой причине проводятся подобные действия, в ФБР не уточнили.

Ранее Федеральное бюро расследований США подтвердило проведение обыска в доме родственников российского бизнесмена Олега Дерипаски в Вашингтоне.

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ФОТО: flickr.com // Алексей М
ТЕГИ:Перекрытие ДвиженияНью-ЙоркОлег Дерипаска
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