ФБР подтвердило обыск в доме родственников Дерипаски в Вашингтоне
Федеральное бюро расследований подтвердило проведение обыска по санкции суда в доме родственников российского бизнесмена Олега Дерипаски, сообщает РИА Новости. Ранее об оперативных мероприятиях по этому адресу сообщил телеканал NBC со ссылкой на представителя ФБР.
Речь идет о частном доме в Вашингтоне, предположительно принадлежащем председателю наблюдательного совета и основателю компании «Базовый элемент». Никаких дополнительных комментариев американские силовики пока не дают. В частности, не раскрывается, по каким именно обстоятельствам суд выдал санкцию на обыск.
На фоне обыска в Вашингтоне усилилось падение акций «Русала» на Московской бирже.
Минфин США 6 апреля 2018 года ввел санкции против Дерипаски и подконтрольных ему компаний, включая «Русал», «Базовый элемент», En+, «Группа ГАЗ». В январе 2019 года ограничения по «Русалу», En+ и «Евросибэнерго» были аннулированы в обмен на согласие миллиардера уступить контроль над предприятиями. Сам бизнесмен остался в «чёрном» списке.
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