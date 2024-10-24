В Норвегии поезд сошел с рельсов

В Норвегии сошел с рельсов поезд, следовавший из Тронхейма в Буде, сообщает местная газета VG.

Семь вагонов сошли с рельсов во Владимирской области

По данным экстренных служб, с путей сошли локомотив и пять вагонов.

В поезде было 90 человек, есть пострадавшие, но их число полиция пока не уточняет. Одна из пассажирок заявила изданию NRK, что причиной аварии стал оползень.

Ранее один человек погиб, ещё 15 были госпитализированы после столкновения двух поездов в Великобритании, напоминает RT.

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