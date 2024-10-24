В Норвегии поезд сошел с рельсов

По данным экстренных служб, с путей сошли локомотив и пять вагонов.



В поезде было 90 человек, есть пострадавшие, но их число полиция пока не уточняет. Одна из пассажирок заявила изданию NRK, что причиной аварии стал оползень.

Ранее один человек погиб, ещё 15 были госпитализированы после столкновения двух поездов в Великобритании, напоминает RT.

