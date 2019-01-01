В Нидерландах назвали имена подозреваемых в причастности к крушению Боинга в Донбассе

Представители Объединенной следственной группы (JIT), занимающиеся расследованием причин гибели малайзийского Boeing 777 под Донецком в 2014 году назвали имена четырех подозреваемых по делу о катастрофе. В числе подозреваемых россияне: бывший министр обороны сампоровозглашенной Донецкой народной республики Игорь Гиркин (Стрелков), Олег Пулатов, Сергей Дубинский, а также украинец Леонид Харченко.

Об этом следователи объявили на пресс-конференции Объединенной следственной группы в Ньивегейне. Подозреваемым будут предъявлены обвинения в убийстве. Начало суда по этому делу запланировано на 9 марта 2020 года, сообщает ТАСС.

Нидерландский телеканал NOS также называл имена военных, которые, по данным СМИ, могут быть причастны к трагедии, сообщает Ura.ru.

Ранее экс-министр обороны ДНР Игорь Стрелков (Гиркин) в эфире НСН опроверг данные о причастности россиян и гражданина Украины к крушению пассажирского «Боинга» пять лет назад.

