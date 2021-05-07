В Мьянме атаковали ведущий в Китай газопровод
Около 20 человек на объекты ведущего в Китай газопровода возле города Мандалай. ПО меньшей мере три сотрудника охраны погибли, сообщила японская газета Nikkei и государственное телевидение Мьянмы.
Ранее правительство Китая обратилось к вооруженным силам Мьянмы с просьбой усилить охрану китайских объектов на территории страны.
В феврале 2021 года власть в стране перешла к военному правительству, сообщало издание RT. С тех пор начались нападения на военные и полицейские структуры Мьянмы. Нападения приписываются оппозиционерам, которые перешли к вооруженной борьбе против действующей государственной власти.
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