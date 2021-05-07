В Мьянме атаковали ведущий в Китай газопровод

Около 20 человек на объекты ведущего в Китай газопровода возле города Мандалай. ПО меньшей мере три сотрудника охраны погибли, сообщила японская газета Nikkei и государственное телевидение Мьянмы.

Пять человек погибли при взрыве самодельной бомбы в Мьянме

Ранее правительство Китая обратилось к вооруженным силам Мьянмы с просьбой усилить охрану китайских объектов на территории страны.

В феврале 2021 года власть в стране перешла к военному правительству, сообщало издание RT. С тех пор начались нападения на военные и полицейские структуры Мьянмы. Нападения приписываются оппозиционерам, которые перешли к вооруженной борьбе против действующей государственной власти.

Подписывайтесь на НСН: Я.Новости | Я.Дзен | Google News | Flipboard | Telegram

ФОТО: скриншот видео Youtube
ТЕГИ:КитайГазопроводНападениеМьянма
Получайте свежие материалы на почту

Мы будем регулярно отправлять вам актуальные эксклюзивы и новости! Отписка доступна в письме

Горячие новости

Все новости

партнеры