В Мьянме атаковали ведущий в Китай газопровод

Ранее правительство Китая обратилось к вооруженным силам Мьянмы с просьбой усилить охрану китайских объектов на территории страны.

В феврале 2021 года власть в стране перешла к военному правительству, сообщало издание RT. С тех пор начались нападения на военные и полицейские структуры Мьянмы. Нападения приписываются оппозиционерам, которые перешли к вооруженной борьбе против действующей государственной власти.

