Пять человек погибли при взрыве самодельной бомбы в Мьянме
Пять человек погибли из-за взрыва самодельного устройства на ферме в провинции Баго в Мьянме, сообщила газета Global New Light of Myanmar.
Как сообщает издание, группа из пяти граждан проводила испытание самодельного взрывного устройства. Среди них был депутат от бывшей правящей партии «Национальная лига за демократию». Четыре человека погибли на месте, среди них был экс-депутат, пятому оторвало руки, он умер в больнице. Из-за взрыва пострадал еще один человек, в настоящее время он находится на лечении. Полицейские обнаружили на месте взрыва части мобильных телефонов и проводов.
В феврале 2021 года власть в стране перешла к военному правительству, сообщало издание RT. С тех пор начались нападения на военные и полицейские структуры Мьянмы. Нападения приписываются оппозиционерам, которые перешли к вооруженной борьбе против действующей государственной власти.
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