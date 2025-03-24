В Белоруссии стартовала проверка боевой готовности вооруженных сил
Проверка боевой готовности вооруженных сил Белоруссии с участием авиации стартовала 24 марта. Об этом сообщает пресс-служба Минобороны республики.
В ведомстве указали, что в рамках проверки запланировано проведение комплекса мероприятий «по подготовке техники и вооружения к выполнению учебно-боевых задач». В том числе, предусмотрены загрузка материальных средств и выдвижение на один из полигонов.
Кроме того, будут проведены мероприятия по инженерному оборудованию, маскировке, охране и обороне, а также контрольные стрельбы.
Ранее в российском посольстве в Нью-Дели заявили, что Индия и Россия намерены провести совместные военно-морские учения Indra Navy, сообщает RT.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru