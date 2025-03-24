В Белоруссии стартовала проверка боевой готовности вооруженных сил

В ведомстве указали, что в рамках проверки запланировано проведение комплекса мероприятий «по подготовке техники и вооружения к выполнению учебно-боевых задач». В том числе, предусмотрены загрузка материальных средств и выдвижение на один из полигонов.

Кроме того, будут проведены мероприятия по инженерному оборудованию, маскировке, охране и обороне, а также контрольные стрельбы.

Ранее в российском посольстве в Нью-Дели заявили, что Индия и Россия намерены провести совместные военно-морские учения Indra Navy, сообщает RT.

