В Молдавии выявили два случая заражения лихорадкой Западного Нила

Национальное агентство общественного здоровья Молдавии сообщило о выявлении в республике двух случаев заражения лихорадкой Западного Нила.

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Оба случая заражения произошли за пределами страны. Граждан укусили комары во время посещения Румынии и Чехии.

Ранее случай заражения лихорадкой Западного Нила выявили в Молдавии в августе 2024 года.

В начале сентября стало известно о выявлении заражений лихорадкой Западного Нила в пяти муниципалитетах Ростовской области. Случаи зафиксированы в том числе в Ростове-на-Дону, Таганроге и Батайске, передает «Радиоточка НСН».

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Фото: telegram.org
ТЕГИ:ИнфекцияМолдавия

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