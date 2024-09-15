В Молдавии выявили два случая заражения лихорадкой Западного Нила

Оба случая заражения произошли за пределами страны. Граждан укусили комары во время посещения Румынии и Чехии.

Ранее случай заражения лихорадкой Западного Нила выявили в Молдавии в августе 2024 года.

В начале сентября стало известно о выявлении заражений лихорадкой Западного Нила в пяти муниципалитетах Ростовской области. Случаи зафиксированы в том числе в Ростове-на-Дону, Таганроге и Батайске, передает «Радиоточка НСН».

