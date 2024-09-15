В Молдавии выявили два случая заражения лихорадкой Западного Нила
Национальное агентство общественного здоровья Молдавии сообщило о выявлении в республике двух случаев заражения лихорадкой Западного Нила.
Оба случая заражения произошли за пределами страны. Граждан укусили комары во время посещения Румынии и Чехии.
Ранее случай заражения лихорадкой Западного Нила выявили в Молдавии в августе 2024 года.
В начале сентября стало известно о выявлении заражений лихорадкой Западного Нила в пяти муниципалитетах Ростовской области. Случаи зафиксированы в том числе в Ростове-на-Дону, Таганроге и Батайске, передает «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru