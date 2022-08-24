В Молдавии погасили Вечный огонь на мемориале, где шли бои за Кишинёв
Глава Национального координационного комитета «Победа» Алексей Петрович в своём Telegram-канале заявил, что в Новоаненском районе Молдавии не зажгли Вечный огонь на мемориальном комплексе «Шерпенский плацдарм».
Он напомнил, что здесь шли основные бои Ясско-Кишинёвской операции по освобождению республики от фашизма. По его словам, мемориал увековечивает память более 13 тысяч солдат и офицеров Красной армии.
«Судя по тому, что никаких заявлений по случаю Дня Освобождения от официальных лиц сегодня не прозвучало, оборонное ведомство решило сэкономить на чувствах тысяч людей, приехавших почтить память героев», - написал Петрович.
Он добавил, что подача газа к мемориалу осуществляется по заявке министерства обороны Молдавии в территориальное отделение предприятия «Молдовагаз», ранее Вечному огню горел на постоянной основе, затем стал зажигаться по праздникам.
Ранее суд приговорил к одному году воспитательной колонии несовершеннолетнего, который в марте справил нужду на Вечный огонь в Невинномысске на Ставрополье, сообщает RT.
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