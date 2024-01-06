В Могилёве задержали авторов «Песни белорусских протестов»
Вокалиста белорусской музыкальной группы Nizkiz Александра Ильина, бас-гитариста Сергея Кульшу и барабанщика Дмитрия Холявкина задержал ОМОН7 Соответствующую сюжет вышел на региональном государственном телеканале «Беларусь 4 Могилёв».
Музыканты известны тем, что в 2020 году написали «Песню белорусских протестов» и сняли на нее клип на одной из акций. О задержании музыкантов журналисты сообщили в Telegram-канале.
«Троих из четверых участников белорусской рок-группы задержали правоохранители в Могилеве. Музыканты после событий 2020 года покинули Беларусь и вот решили вернуться», - говорится в сообщении.
В сюжете сказано, что музыкантов привлекут к ответственности. Статьи, по которым им предъявляют обвинение, не названы.
Группа Nizkiz создана в Могилеве в 2008 году, напоминает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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