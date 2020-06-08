В мире уже более 7 млн подтвержденных случаев COVID-19

Число заражённых коронавирусом нового типа во всём мире превысило 7 миллионов. Такую статистику приводит ТАСС по результатам подсчёта официально обнародованных данных властей разных стран, а также выводов экспертов и средств массовой информации.

Согласно последним сведениям, инфицированы 7 000 046 человек, скончались от заболевания COVID-19 5,75% из них – 402 804 в цифровом выражении. Таким образом, число подхвативших новый коронавирус выросло в два раза чуть более чем за месяц.

Соединённые Штаты Америки продолжают лидировать по числу заражений. Согласно подсчетам издания The New York Times, там инфицированы уже около 1 миллиона, 945 тысяч человек, умерли 5,67% из них - 110 200. На втором месте идёт Бразилия, где, согласно официальным данным, заражены 685 427 человек, умерли 5,44% из них - 37 312.

Россия сохраняет треть место по числу заражённых - 467 673 человек. Однако по смертности наша страна выглядит значительно лучше – число летальных исходов пациентов с COVID-19 составляет 1,25% от всех инфицированных - 5 859.

Как отмечает РИА ФАН, в тройке лидеров по заражённым в Стране — столица, Московская область и Санкт-Петербург, дальше идут — Нижегородская, Свердловская и Ростовская области. Меньше всего зарегистрированных случаев вируса в Ненецком и Чукотском автономных округах.





