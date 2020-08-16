В Мичигане орлан протаранил правительственный беспилотник
Белоголовый орлан уничтожил правительственный беспилотник в американском штате Мичиган. Сбитый летательный аппарат стоимостью 950 долларов не найден. Об этом сообщает РИА «Новости».
Беспилотник EGLE собирал материалы для картографии береговой линии. Инцидент произошел в небе в окрестностях города Эсканаба.
Сообщается, что птица повредила пропеллер дрона. Беспилотник рухнул в местное озеро. Многодневные поиски успехи не увенчались.
В США намерены провести работу над ошибками и изменить внешний вид беспилотников, чтобы они меньше напоминали чаек, отмечает Газета.ru.
Отмечается, что об инциденте, который произошел 21 июля, власти сообщили только сейчас.
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