В Мичигане орлан протаранил правительственный беспилотник

Сообщается, что птица повредила пропеллер дрона. Беспилотник рухнул в местное озеро. Многодневные поиски успехи не увенчались.

В США намерены провести работу над ошибками и изменить внешний вид беспилотников, чтобы они меньше напоминали чаек, отмечает Газета.ru.

Отмечается, что об инциденте, который произошел 21 июля, власти сообщили только сейчас.

