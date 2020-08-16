В Мичигане орлан протаранил правительственный беспилотник

Белоголовый орлан уничтожил правительственный беспилотник в американском штате Мичиган. Сбитый летательный аппарат стоимостью 950 долларов не найден. Об этом сообщает РИА «Новости».

Беспилотник EGLE собирал материалы для картографии береговой линии. Инцидент произошел в небе в окрестностях города Эсканаба.

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Сообщается, что птица повредила пропеллер дрона. Беспилотник рухнул в местное озеро. Многодневные поиски успехи не увенчались.

В США намерены провести работу над ошибками и изменить внешний вид беспилотников, чтобы они меньше напоминали чаек, отмечает Газета.ru.

Отмечается, что об инциденте, который произошел 21 июля, власти сообщили только сейчас.

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ФОТО: defense.gov
ТЕГИ:СшаБеспилотники
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