В Мексике 14 человек погибли при крушении вертолета ВМС
16 июля 202204:20
Четырнадцать человек погибли в результате крушения вертолета военно-морских сил Мексики в штате Синалоа на западе страны. Об этом сообщили в министерстве ВМС.
Отмечается, что крушение потерпело воздушное судно Black Hawk. Причины катастрофы пока неизвестны.
«На борту вертолета находились 15 человек, из которых, к сожалению, 14 погибли, одному оказывается медицинская помощь», — цитирует РИА Новости заявление пресс-службы ВМС.
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Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru