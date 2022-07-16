В Мексике 14 человек погибли при крушении вертолета ВМС

Четырнадцать человек погибли в результате крушения вертолета военно-морских сил Мексики в штате Синалоа на западе страны. Об этом сообщили в министерстве ВМС.

Два человека погибли при крушении Ан-2 на Кубани

Отмечается, что крушение потерпело воздушное судно Black Hawk. Причины катастрофы пока неизвестны.

«На борту вертолета находились 15 человек, из которых, к сожалению, 14 погибли, одному оказывается медицинская помощь», — цитирует РИА Новости заявление пресс-службы ВМС.

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ФОТО: РИА Новости/Варвара Гертье
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