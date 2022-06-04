В Лос-Анджелесе задержали подозреваемого в вооруженном нападении в больнице

Ранее стало известно, что неизвестный напал с ножом на людей в медучреждении и закрылся в одной из палат. Пострадали две медсестры и врач.

«Подозреваемый задержан. Детективы останутся на месте происшествия и проведут тщательное расследование», — подчеркнули в полиции.

