В Лос-Анджелесе задержали подозреваемого в вооруженном нападении в больнице
4 июня 202207:39
Полиция сообщила о задержании подозреваемого в нападении на посетителей больницы в Лос-Анджелесе. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на Twitter правоохранителей.
Ранее стало известно, что неизвестный напал с ножом на людей в медучреждении и закрылся в одной из палат. Пострадали две медсестры и врач.
«Подозреваемый задержан. Детективы останутся на месте происшествия и проведут тщательное расследование», — подчеркнули в полиции.
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Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru