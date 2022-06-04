В Лос-Анджелесе задержали подозреваемого в вооруженном нападении в больнице

Полиция сообщила о задержании подозреваемого в нападении на посетителей больницы в Лос-Анджелесе. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на Twitter правоохранителей.

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Ранее стало известно, что неизвестный напал с ножом на людей в медучреждении и закрылся в одной из палат. Пострадали две медсестры и врач.

«Подозреваемый задержан. Детективы останутся на месте происшествия и проведут тщательное расследование», — подчеркнули в полиции.

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ФОТО: https://pixabay.com/
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