В Литве задумались об отмене чрезвычайного положения на границе с Белоруссией

Как отметил глава государства, Литва справилась с ситуацией с беженцами.

«Проблема с мигрантами разрешена. Если она вновь осложнится, мы сможем вернуться к чрезвычайному положению», — отметил Науседа.

Литовские власти ввели режим чрезвычайного положения в ноябре, мера действует до 15 января в пограничной зоне, на 5 км от нее вглубь территории страны, в местах размещения беженцев из стран Азии и Африки. Въезд в районы действия чрезвычайного положения разрешен только по пропускам (запрет не касается местных жителей), проведение собраний запрещено, мигранты могут пользоваться средствами электронной связи только для обращений в официальные инстанции.

