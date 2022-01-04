В Литве задумались об отмене чрезвычайного положения на границе с Белоруссией
Проблема с нелегальными мигрантами на границе с Белоруссией разрешена, в связи с этим стоит обсудить отмену введенного на фоне кризиса чрезвычайного положения. Об этом заявил президент Литвы Гитанас Науседа в эфире радиостанции Ziniu Radijas.
Как отметил глава государства, Литва справилась с ситуацией с беженцами.
«Проблема с мигрантами разрешена. Если она вновь осложнится, мы сможем вернуться к чрезвычайному положению», — отметил Науседа.
Литовские власти ввели режим чрезвычайного положения в ноябре, мера действует до 15 января в пограничной зоне, на 5 км от нее вглубь территории страны, в местах размещения беженцев из стран Азии и Африки. Въезд в районы действия чрезвычайного положения разрешен только по пропускам (запрет не касается местных жителей), проведение собраний запрещено, мигранты могут пользоваться средствами электронной связи только для обращений в официальные инстанции.
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