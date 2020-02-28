В Кремле рассказали подробности о гибели турецких военных в Идлибе

Представитель Кремля сообщил, что среди таких формирований есть «многочисленные иностранные наёмники, в том числе и граждане бывшего Советского Союза», передает RT.

Ранее руководитель Центра изучения стран Ближнего Востока и Центральной Азии Семен Багдасаров в эфире НСН оценил острую фазу напряженности в сирийском Идлибе. Он в частности категорически опроверг вероятность выхода России из сирийского военного конфликта.







