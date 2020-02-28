В Кремле рассказали подробности о гибели турецких военных в Идлибе
Турецкие военные в Идлибе погибли не на наблюдательных пунктах. Случилось это во время наступления террористов. Об этом сообщил пресс-секретарь президента РФДмитрий Песков по окончании совещания членов Совета Безопасности России.
Представитель Кремля сообщил, что среди таких формирований есть «многочисленные иностранные наёмники, в том числе и граждане бывшего Советского Союза», передает RT.
Ранее руководитель Центра изучения стран Ближнего Востока и Центральной Азии Семен Багдасаров в эфире НСН оценил острую фазу напряженности в сирийском Идлибе. Он в частности категорически опроверг вероятность выхода России из сирийского военного конфликта.
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