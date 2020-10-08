Песков сообщил о глубокой обеспокоенности Москвы из-за ситуации в Киргизии

В Кремле глубоко обеспокоены происходящим в Киргизии. Об этом сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

Он также отметил, что не владеет информацией о том, где может находиться президент Киргизии.

Стало известно местонахождение президента Киргизии Сооронбая Жээнбекова

Ранее в четверг Совет безопасности республики сообщил об исчезновении президента Киргизии Сооронбая Жээнбекова. После пресс-служба президента сообщила, что глава республики находится в Бишкеке и ведет работу по разрешению политического кризиса в стране, передает RT.

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ФОТО: Sputnik/РИА Новости
ТЕГИ:Дмитрий ПесковКиргизия
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