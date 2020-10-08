Песков сообщил о глубокой обеспокоенности Москвы из-за ситуации в Киргизии
8 октября 202012:35
В Кремле глубоко обеспокоены происходящим в Киргизии. Об этом сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
Он также отметил, что не владеет информацией о том, где может находиться президент Киргизии.
Ранее в четверг Совет безопасности республики сообщил об исчезновении президента Киргизии Сооронбая Жээнбекова. После пресс-служба президента сообщила, что глава республики находится в Бишкеке и ведет работу по разрешению политического кризиса в стране, передает RT.
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8 октября 2020
Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru