Стало известно местонахождение президента Киргизии Сооронбая Жээнбекова

Стало известно о том, где в настоящее время находится президент Киргизии Сооронбай Жээнбеков. По сообщению пресс-службы главы государства, он находится в Бишкеке, ведет переговоры со всеми политическими силами, добиваясь того, чтобы ситуация вернулась в правовое русло, передает РИА Новости.

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Ранее сегодня Совбез республики сообщил, что где находится Жээнбековнеизвестно. Было также принято решение закрыть границу, передает RT.

Также сообщалось, что в ходе массовых протестов в Бишкеке число пострадавших за сутки превысило 1 тысячу человек, пишет «Свободная пресса».


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ФОТО: kremlin.ru
ТЕГИ:ПрезидентКиргизия
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