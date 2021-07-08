В Китае испытают 22 вакцины от коронавируса
Государственное управление по надзору за пищевыми продуктами и лекарствами КНР одобрило клинические испытания 22 вакцин от коронавирусной инфекции. Об этом на пресс-конференции в Пекине заявил представитель ведомства Юань Линь.
Слова представителя управления приводит РИА Новости. Юань Линь уточнил, что вакцины были разработаны с помощью пяти различных технологий.
Кроме того, четыре препарата уже получили условное разрешение для выхода на рынок. Еще три вакцины допустили к экстренному применению в Китае.
После вспышки COVID-19 в КНР приступили к исследованию пяти видов вакцин: рекомбинантной субъединичной, инактивированной, на основе аденовирусного вектора, на основе нуклеиновых кислот, живой аттенуированной гриппозной.
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