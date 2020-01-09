В Киеве оценили последствия запуска «Турецкого потока»
Из-за запуска газопровода «Турецкий поток» Украина недополучит около $450 млн доходов в год. Как пишет «Интерфакс», об этом заявил гендиректор ООО «Оператор газотранспортной системы Украины» Сергей Макогон.
Он также напомнил, что с 1 января 2020 года транзит газа через Украину в балканском направлении будет осуществляться только для Румынии и Молдавии – по причине того, что Болгария, Турция и другие страны в этом регионе уже не получают газ через Украину. Именно поэтому транзит газа через Украину в 2020 году снизится примерно на 15 млрд куб. м. При этом Макогон назвал газопровод проектом без экономического смысла, но с большой политической составляющей.
Напомним, 8 января в Стамбуле президенты России и Турции Владимир Путин и Реджеп Тайип Эрдоган официально открыли газопровод «Турецкий поток». Российский газ через «Турецкий поток» с 1 января уже начали получать в Болгарии, а с 5 января — в Республике Северная Македония и Греции, подчёркивает РИА ФАН.
Ведущий аналитик Фонда национальной энергетической безопасности Игорь Юшков в беседе с НСН напомнил, что поставки российского газа по «Турецкому потоку», который открыли 8 января президенты России и Турции, начались в конце 2019 года. Газопровод уже выполняет свою роль – он поставляет российский газ на юго-восток Европы, минуя стран-транзитеров.
«По факту первый газ по «Турецкому потоку» пошел еще в декабре прошлого года. Газ, который покупает Турция, теперь поступает к ней по прямым газопроводам – «Голубой поток» и первая нитка «Турецкого потока». Болгария тоже получает наш газ по «Турецкому потоку». Дальше уже через территорию Болгарии его доставляют в Сербию. То есть, страны восточной Европы будут теперь снабжаться российским газом через «Турецкий поток»», - пояснил эксперт.
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