В Израиле выявили комбинированный вариант COVID-19 у вернувшихся из-за границы лиц
Врачи в Израиле обнаружили новый вариант коронавируса, представляющий, по предварительным данным, комбинацию «омикрона» и «стелс-омикрона». Об этом написала местная газета Yedioth Ahronoth со ссылкой на представителей Минздрава.
Отмечается, что коронавирус обнаружили у двух пассажиров, которые приехали из-за границы и сдали ПЦР-тесты.
Заболевшие испытывают симптомы средней тяжести, но специальный медицинский осмотр им не требуется, указывает издание.
На среду, 16 марта, ранее было запланировано совещание премьер-министра Нафтали Беннета, министра здравоохранения Ницана Горовица и специалистов израильского Минздрава из-за увеличения числа заразившихся коронавирусом в ряде стран мира.
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