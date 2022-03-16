В Израиле выявили комбинированный вариант COVID-19 у вернувшихся из-за границы лиц

Врачи в Израиле обнаружили новый вариант коронавируса, представляющий, по предварительным данным, комбинацию «омикрона» и «стелс-омикрона». Об этом написала местная газета Yedioth Ahronoth со ссылкой на представителей Минздрава.

Отмечается, что коронавирус обнаружили у двух пассажиров, которые приехали из-за границы и сдали ПЦР-тесты.

Заболевшие испытывают симптомы средней тяжести, но специальный медицинский осмотр им не требуется, указывает издание.

На среду, 16 марта, ранее было запланировано совещание премьер-министра Нафтали Беннета, министра здравоохранения Ницана Горовица и специалистов израильского Минздрава из-за увеличения числа заразившихся коронавирусом в ряде стран мира.

