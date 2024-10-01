В Израиле одобрили следующую операцию в Ливане
1 октября 202402:31
Власти Израиля одобрили следующую фазу операции в Ливане, сообщает Ynet.
В ходе обсуждения военно-политический кабинет «выразил протест» против утечек, который появились со стороны США касательно планов Израиля.
Ранее телеканал NBC News со ссылкой на Белый дом сообщил, что военные Израиля хотят оттеснить силы шиитского движения «Хезболла» от границы.
В результате израильская армия начала массированный обстрел южного Ливана, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru