На Корсике арестовали мафиози из списка самых разыскиваемых преступников ЕС

На Корсике в городе Бастия арестован итальянский мафиози Марко Радуано из списка самых разыскиваемых преступников Евросоюза, сообщает Corriere della Sera.

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Как отмечается, 40-летний глава мафии из городка Виесте в Аппулии получил пожизненный срок за убийства, но затем бежал из тюрьмы, расположенной на острове Сардиния.

После этого он был включен в список наиболее опасных преступников по версии Европола.

Ранее в Италии был завершен один из крупнейших судов над мафией, сотни людей осуждены, сообщил Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: Sputnik / РИА Новости
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