На Корсике арестовали мафиози из списка самых разыскиваемых преступников ЕС

Как отмечается, 40-летний глава мафии из городка Виесте в Аппулии получил пожизненный срок за убийства, но затем бежал из тюрьмы, расположенной на острове Сардиния.

После этого он был включен в список наиболее опасных преступников по версии Европола.

Ранее в Италии был завершен один из крупнейших судов над мафией, сотни людей осуждены, сообщил Telegram-канал «Радиоточка НСН».

