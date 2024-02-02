На Корсике арестовали мафиози из списка самых разыскиваемых преступников ЕС
2 февраля 202416:34
На Корсике в городе Бастия арестован итальянский мафиози Марко Радуано из списка самых разыскиваемых преступников Евросоюза, сообщает Corriere della Sera.
Как отмечается, 40-летний глава мафии из городка Виесте в Аппулии получил пожизненный срок за убийства, но затем бежал из тюрьмы, расположенной на острове Сардиния.
После этого он был включен в список наиболее опасных преступников по версии Европола.
Ранее в Италии был завершен один из крупнейших судов над мафией, сотни людей осуждены, сообщил Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru