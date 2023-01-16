В Италии арестовали босса «Коза ностра», скрывавшегося 30 лет
Итальянские власти арестовали Маттео Мессину Денаро - одного из главарей мафиозной организации «Коза ностра», сообщает РИА Новости.
По словам представителя командования, Денаро скрывался около 30 лет. Мужчину, который возглавлял список самых разыскиваемых мафиози Италии, был задержан на Сицилии в одной из частных клиник города Палермо, где он проходил лечение.
Считается, что Маттео Мессина Денаро стал одним из самых влиятельных боссов «Коза ностра» после ареста главаря сицилийской мафии Тото Риины, а также его преемника Бернардо Провенцано.
Мессина Денаро исчез в 1993 году во время отдыха в Форте-деи-Марми в Тоскане. По некоторым данным, преступник, дважды приговорённый к пожизненному заключению, сделал пластическую операцию.
Ранее основателя Центра стратегических исследований, экс-главу Минобороны Ирана Али-Реза Акбари приговорили к смертной казни за шпионаж в пользу британских спецслужб, сообщает RT.
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