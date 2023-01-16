В Италии арестовали босса «Коза ностра», скрывавшегося 30 лет

Итальянские власти арестовали Маттео Мессину Денаро - одного из главарей мафиозной организации «Коза ностра», сообщает РИА Новости.

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По словам представителя командования, Денаро скрывался около 30 лет. Мужчину, который возглавлял список самых разыскиваемых мафиози Италии, был задержан на Сицилии в одной из частных клиник города Палермо, где он проходил лечение.

Считается, что Маттео Мессина Денаро стал одним из самых влиятельных боссов «Коза ностра» после ареста главаря сицилийской мафии Тото Риины, а также его преемника Бернардо Провенцано.

Мессина Денаро исчез в 1993 году во время отдыха в Форте-деи-Марми в Тоскане. По некоторым данным, преступник, дважды приговорённый к пожизненному заключению, сделал пластическую операцию.

Ранее основателя Центра стратегических исследований, экс-главу Минобороны Ирана Али-Реза Акбари приговорили к смертной казни за шпионаж в пользу британских спецслужб, сообщает RT.

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