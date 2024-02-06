Роспотребнадзор исключил вспышку в России лихорадки денге

В ведомстве указали, что ситуация в пунктах пропуска через госграницу в связи ростом заболеваемости в Рио-де-Жанейро контролируется.

«Задействована АИС «Периметр», позволяющая анализировать эпидемические риски и выявлять граждан с признаками инфекционных заболеваний, прибывающих из стран с неблагоприятной эпидобстановкой», - подчеркнули в Роспотребнадзоре.

Ранее бразильские власти за несколько дней до начала карнавала ввели в Рио-де-Жанейро режим чрезвычайной ситуации в связи с эпидемией лихорадки денге, сообщает RT.

Согласно данным, которые озвучил мэр бразильского города Эдуарду Паеш, в январе было зафиксировано 22 959 случаев заболевания.

