Роспотребнадзор исключил вспышку в России лихорадки денге
В России исключена вспышка лихорадки денге, сообщает пресс-служба Роспотребнадзора.
В ведомстве указали, что ситуация в пунктах пропуска через госграницу в связи ростом заболеваемости в Рио-де-Жанейро контролируется.
«Задействована АИС «Периметр», позволяющая анализировать эпидемические риски и выявлять граждан с признаками инфекционных заболеваний, прибывающих из стран с неблагоприятной эпидобстановкой», - подчеркнули в Роспотребнадзоре.
Ранее бразильские власти за несколько дней до начала карнавала ввели в Рио-де-Жанейро режим чрезвычайной ситуации в связи с эпидемией лихорадки денге, сообщает RT.
Согласно данным, которые озвучил мэр бразильского города Эдуарду Паеш, в январе было зафиксировано 22 959 случаев заболевания.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru