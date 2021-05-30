В Индонезии загорелся паром с двумя сотнями человек

Паром загорелся у островов Сула. На его борту находились около 200 человек. По предварительным данным, россиян среди них не было.

Всех пассажиров парома удалось спасти, никто из них не пострадал. Однако на судне во время пожара случилась паника.

Несколько дней назад во Внутреннем Японском море произошло столкновение японского сухогруза Byakko и химического танкера lsan Pioneer под флагом Маршалловых островов, передает телеканал NHK.

