В Индонезии с кровавым кашлем госпитализировали продюсера бюро RT
Продюсер индонезийского бюро RT попала в больницу с кровавым кашлем. Как сообщает RT, это произошло после того, как женщина отказалась от приглашения посольства США зайти на беседу.
Отмечается, что в настоящее время с продюсером нет связи, канал пытается выяснить у её близких, что с ней происходит.
«Может быть, у неё лёгочная инфекция. Может быть, что-то другое, что случается с людьми, которые расстраивают американское посольство», — говорится в сообщении.
Ранее в Роспотребнадзоре заявили, что взяли на контроль сообщения о болезни в Уганде с неконтролируемой дрожью, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
Горячие новости
Заразились
22,9 млн+2 379 / сут.
Умерли
399 тыс.+26 / сут.
Выздоровели
22,3 млн+2 902 / сут.
- СМИ: Спортсмены вернули более ста бракованных медалей после Олимпиады в Париже
- Дом Ильи Лагутенко сгорел в Калифорнии
- РСТ: Россияне стали отказываться от поездок в Дубай из-за отмены рейсов Flydubai
- Школьница в Томске перевела мошенникам почти 500 тысяч рублей со счетов родителей
- Всемирная федерация керлинга продлила отстранение российских спортсменов
- СМИ: Военный госпиталь загорелся в Туле
- Вылов рыбы в России сократился на 8%
- Ушел из жизни знаменитый петербургский писатель Борис Голлер
- Путин проведет переговоры с президентом Ирана 17 января
- Фотографию Боба Дилана продадут на торгах за $8 тысяч
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru