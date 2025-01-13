В Индонезии с кровавым кашлем госпитализировали продюсера бюро RT

Продюсер индонезийского бюро RT попала в больницу с кровавым кашлем. Как сообщает RT, это произошло после того, как женщина отказалась от приглашения посольства США зайти на беседу.

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Отмечается, что в настоящее время с продюсером нет связи, канал пытается выяснить у её близких, что с ней происходит.

«Может быть, у неё лёгочная инфекция. Может быть, что-то другое, что случается с людьми, которые расстраивают американское посольство», — говорится в сообщении.

Ранее в Роспотребнадзоре заявили, что взяли на контроль сообщения о болезни в Уганде с неконтролируемой дрожью, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости
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