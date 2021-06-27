В Индии охранник банка выстрелил в посетителя без маски
В Индии в штате Уттар-Прадеш в отделении банка охранник открыл стрельбу по посетителю без маски, сообщает India Today.
Охранник Bank of Baroda потребовал надеть средство защиты, однако получив отказ, открыл огонь на поражение. Ранение в ногу получил железнодорожный служащий Раджеш Кумар.
Пострадавшего госпитализировали, а охранник был арестован.
Тем временем, с 22 июня защитные маски стали пропуском на рабочее место для сотрудников Новгородской области, которые не пришло вакцинацию от коронавируса. Об этом сообщили в оперштабе региона.
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