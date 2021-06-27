В Индии охранник банка выстрелил в посетителя без маски

Охранник Bank of Baroda потребовал надеть средство защиты, однако получив отказ, открыл огонь на поражение. Ранение в ногу получил железнодорожный служащий Раджеш Кумар.

Пострадавшего госпитализировали, а охранник был арестован.

Тем временем, с 22 июня защитные маски стали пропуском на рабочее место для сотрудников Новгородской области, которые не пришло вакцинацию от коронавируса. Об этом сообщили в оперштабе региона.

