В Индии охранник банка выстрелил в посетителя без маски

В Индии в штате Уттар-Прадеш в отделении банка охранник открыл стрельбу по посетителю без маски, сообщает India Today.

Вакцинированные работники сферы услуг продолжат носить маски и перчатки

Охранник Bank of Baroda потребовал надеть средство защиты, однако получив отказ, открыл огонь на поражение. Ранение в ногу получил железнодорожный служащий Раджеш Кумар.

Пострадавшего госпитализировали, а охранник был арестован.

Тем временем, с 22 июня защитные маски стали пропуском на рабочее место для сотрудников Новгородской области, которые не пришло вакцинацию от коронавируса. Об этом сообщили в оперштабе региона.

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ФОТО: pixabay.com
ТЕГИ:СтрельбаЗащитная маскаИндия
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