В Гуантанамо доставили первую группу особо опасных нелегалов
На американскую военно-морскую базу Гуантанамо на Кубе прибыла первая группа из 10 особо опасных нелегальных мигрантов, сообщает Пентагон.
По данным военного ведомства, они представляют повышенную опасность. Это является временной мерой, министерство обороны США будет продолжать поддерживать министерство внутренней безопасности и другие федеральные ведомства в их усилиях по содействию скорейшей высылке иностранных граждан.
Ранее два американских самолета доставили в Гватемалу первую партию депортированных из США нелегальных мигрантов, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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