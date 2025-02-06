В Гуантанамо доставили первую группу особо опасных нелегалов

На американскую военно-морскую базу Гуантанамо на Кубе прибыла первая группа из 10 особо опасных нелегальных мигрантов, сообщает Пентагон.

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По данным военного ведомства, они представляют повышенную опасность. Это является временной мерой, министерство обороны США будет продолжать поддерживать министерство внутренней безопасности и другие федеральные ведомства в их усилиях по содействию скорейшей высылке иностранных граждан.

Ранее два американских самолета доставили в Гватемалу первую партию депортированных из США нелегальных мигрантов, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: Sputnik / РИА Новости
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