В Гуантанамо доставили первую группу особо опасных нелегалов

По данным военного ведомства, они представляют повышенную опасность. Это является временной мерой, министерство обороны США будет продолжать поддерживать министерство внутренней безопасности и другие федеральные ведомства в их усилиях по содействию скорейшей высылке иностранных граждан.

Ранее два американских самолета доставили в Гватемалу первую партию депортированных из США нелегальных мигрантов, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

