В Грузии отказались замечать незаконное пересечение границы с Россией

Руководитель грузинского Института стратегии и управления Петр Мамрадзе рассказал НСН, к чему могут привести нарушения на границах с Россией, Абхазией и Южной Осетией. 

Москва высказала обеспокоенность участившимися случаями пересечения границы с Россией со стороны Грузии, говорится в заявлении МИД РФ. В сообщении указывается на инциденты с незаконным пересечением не только российской, но также абхазской и югоосетинской границ.

Постоянно пересекают абхазскую и югоосетинскую границы местные крестьяне, заявил в эфире НСН руководитель грузинского Института стратегии и управления Петр Мамрадзе.

«Правительство Грузии и народ страны не признают того, что Абхазия и бывшая Южно-Осетинская область - независимые государства. Это, впрочем, не признает весь мир, за исключением двух-трех маргинальных государств. Соответственно, это зона оккупации, там всякие колючие проволоки. И вот бывает так, что крестьяне, идущие по своим делам и понятия не имеющие о том, что там, где они жили, работали, пользовались угодьями, вдруг оказывается какая-то невидимая граница. И тут появляются так называемые пограничники, хватают их и вот так происходит нарушение границ. С этим мы имеем дело постоянно», - заявил он.

Что касается перехода из Грузии в Россию, то Мамрадзе заявил, что ему подобные случаи неизвестны. При этом он утверждает, что существуют незаконные пересечения границы с российской стороны.

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«Мы знаем, когда граждане России чеченского происхождения проникли в Грузию, в том числе известный террорист Чадаев. Они конспиративно обосновались в самом центре Тбилиси, собирали там оружие и взрывчатку. Когда их выявили, состоялся бой, в котором погибли спецназовцы, террористы были ликвидированы. Это было буквально три года назад», - отметил собеседник НСН.

При этом, по его мнению, нынешнее заявление МИД РФ вряд ли приведет к каким-то серьезным последствиям для обеих сторон.

Ранее гражданин Грузии, нарушивший границу с Южной Осетией, открыл огонь по пограничникам. Пограничники открыли ответный огонь, ранили нарушителя, а после этого задержали.

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ФОТО: РИА Новости Сергей Пятаков
ТЕГИ:Петр МамрадзеГрузия
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