В Госдуме Трампа сравнили с Гитлером

Действия Дональда Трампа можно сравнить с тактикой лидера нацистской Германии Адольфа Гитлера. Как пишет РИА Новости, об этом заявил председатель комитета Госдумы по обороне генерал-полковник Владимир Шаманов. По его словам, расширение военной миссии Соединённых Штатов «для обеспечения безопасности» нефтяных месторождений Сирии – это попытка получить доступ к сырьевым ресурсам САР. А это всё напоминает действия Адольфа Гитлера, оккупировавшего для этих целей территории других государств.

Шаманов подчеркнул, что глава Белого дома продолжает политику США, которая ведется уже на протяжении полувека. Она направлена на получение доступа к ресурсам под видом мира и демократии. По мнению генерал-полковника, американский президент должен убрать своих солдат и покупать эту нефть у сирийского народа, у официальных властей Сирии. И они будут, конечно же, выполнять эти контракты, если государство платит за сырье.