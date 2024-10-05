В Гонконге 91 человек заразился стрептококковой инфекцией, четверо погибли

Свыше 90 человек заразились инфекцией, вызываемой стрептококками группы B, в Гонконге, четыре человека погибли. Об этом сообщил центр защиты здоровья при департаменте здравоохранения специального административного района.

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По данным специалистов, число заболевших составило 91. Из больницы выписали 40 пострадавших, еще 43 пациента находятся в стабильном состоянии, четыре — в тяжелом состоянии. Кроме того, четверо заразившихся скончались.

Как показали итоги эпидемиологического расследования, большинство пациентов до появления симптомов болезни контактировали с сырой пресноводной рыбой. Все пострадавшие проживали в разных районах Гонконга и покупали продукты на 47 рынках в 18 районах.

Власти призвали граждан население надевать перчатки при обращении с сырой пресноводной рыбой, не употреблять ее в недоваренном виде, при появлении воспалений и лихорадки обращаться за помощью врачей.

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ФОТО: РИА Новости / Виктор Толочко
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