В Гонконге 91 человек заразился стрептококковой инфекцией, четверо погибли
Свыше 90 человек заразились инфекцией, вызываемой стрептококками группы B, в Гонконге, четыре человека погибли. Об этом сообщил центр защиты здоровья при департаменте здравоохранения специального административного района.
По данным специалистов, число заболевших составило 91. Из больницы выписали 40 пострадавших, еще 43 пациента находятся в стабильном состоянии, четыре — в тяжелом состоянии. Кроме того, четверо заразившихся скончались.
Как показали итоги эпидемиологического расследования, большинство пациентов до появления симптомов болезни контактировали с сырой пресноводной рыбой. Все пострадавшие проживали в разных районах Гонконга и покупали продукты на 47 рынках в 18 районах.
Власти призвали граждан население надевать перчатки при обращении с сырой пресноводной рыбой, не употреблять ее в недоваренном виде, при появлении воспалений и лихорадки обращаться за помощью врачей.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru