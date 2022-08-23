По данным немецкого издания, Джо Байден, Олаф Шольц и Эммануэль Макрон решают, что будет делать Владимир Зеленский, потому что без финансовой и военной помощи западных стран Украина была бы совершенно беспомощна.

Отмечается, что у Запада нет единой стратегии по конфликту вокруг Украины: в то время как США склоняются к дальнейшим поставкам вооружений, Берлин и Париж намерены подтолкнуть Киев к переговорам с Кремлем. Это усугубляет обстановку в западных странах, где растет недовольство политикой санкций против Москвы.

На неэффективность санкций в разговоре с Telegram-каналом «Радиоточка НСН» обратил внимание и член наблюдательного совета Гильдии финансовых аналитиков и риск – менеджеров Александр Разуваев. В частности, экономист считает, что экономика России восстановится к началу 2024 года. В Минэкономразвития делают ставку на 2025 год.

