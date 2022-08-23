В Германии рассказали, кто управляет Зеленским
Главы Соединенных Штатов, Германии и Франции решают, какого политического курса должен придерживаться украинский лидер, сообщает Die Welt.
По данным немецкого издания, Джо Байден, Олаф Шольц и Эммануэль Макрон решают, что будет делать Владимир Зеленский, потому что без финансовой и военной помощи западных стран Украина была бы совершенно беспомощна.
Отмечается, что у Запада нет единой стратегии по конфликту вокруг Украины: в то время как США склоняются к дальнейшим поставкам вооружений, Берлин и Париж намерены подтолкнуть Киев к переговорам с Кремлем. Это усугубляет обстановку в западных странах, где растет недовольство политикой санкций против Москвы.
На неэффективность санкций в разговоре с Telegram-каналом «Радиоточка НСН» обратил внимание и член наблюдательного совета Гильдии финансовых аналитиков и риск – менеджеров Александр Разуваев. В частности, экономист считает, что экономика России восстановится к началу 2024 года. В Минэкономразвития делают ставку на 2025 год.
Подписывайтесь на НСН: Я.Новости | Я.Дзен | Google News | Flipboard | Telegram
Горячие новости
Заразились
19,2 млн+33 059 / сут.
Умерли
384 тыс.+57 / сут.
Выздоровели
18,3 млн+22 281 / сут.
- Дуров допустил, что у Telegram появится платформа по продаже никнеймов
- СМИ: усиление БРИКС и сближение РФ с КНР положит конец однополярному миру
- В ООН призвали установить все факты убийства журналистки Дугиной
- Небензя заявил, что Россия готова к купированию гонки вооружений
- Захарова назвала власти Украины «подделкой»
- Три человека погибли в ДТП под Волгоградом
- По крайней мере один человек погиб при стрельбе в штате Джорджия
- Шведский сервис электронных и аудиокниг Storytel уйдет с рынка РФ
- В Пакистане не менее 820 человек погибли с середины июня из-за наводнений
- США обращались к послу РФ с просьбой передать Украине контроль над Запорожской АЭС
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru