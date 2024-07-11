В Германии из мобильной сети 5G изымут компоненты китайских компаний
Компоненты китайских компаний Huawei и ZTE будут изъяты из мобильной сети 5G в Германии. Как пишет издание Stern, об этом заявила министр внутренних дел страны Нэнси Фезер.
По её словам, решение было принято из соображений национальной безопасности, компоненты китайских производителей будут изъяты к концу 2026 года.
«Критические системы управления в сетях доступа и транспортных сетях должны быть заменены не позднее конца 2029 года», - указала она.
Ранее российская компания «Бюро 1440» в рамках миссии «Рассвет-2» запустила три отечественных низкоорбитальных спутника связи, которые впервые в истории российской космической индустрии, используют для связи с абонентами стандарт 5G NTN, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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