В Германии из мобильной сети 5G изымут компоненты китайских компаний

По её словам, решение было принято из соображений национальной безопасности, компоненты китайских производителей будут изъяты к концу 2026 года.

«Критические системы управления в сетях доступа и транспортных сетях должны быть заменены не позднее конца 2029 года», - указала она.

Ранее российская компания «Бюро 1440» в рамках миссии «Рассвет-2» запустила три отечественных низкоорбитальных спутника связи, которые впервые в истории российской космической индустрии, используют для связи с абонентами стандарт 5G NTN, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».